Вильнюс, , 18:08 — REGNUM Вопрос снижения избирательного порога для партий на парламентских выборах до 3% закрыт, заявил сегодня, 14 января, в Сейме Литвы глава правящих крестьян-зелёных Рамунас Карбаускис, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Так он прокомментировал неудавшуюся попытку преодолеть вето президента Литвы Гитанаса Науседы, который ранее отклонил этот законопроект.

Правда, Карбаускис не уточнил, будет ли правящая коалиция поддерживать снижение избирательного барьера до 4%, что ранее предлагал сам Науседа.

Сегодня, во время пленарного заседания парламента, для отклонения вето президента Гитанаса Науседы необходимо было минимум 71 голос депутатов, однако «за» такое решение проголосовало лишь 70 народных избранников.