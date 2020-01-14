Вильнюс, , 18:06 — REGNUM Новым министром экономики Литвы может стать советник премьер-министра Саулюса Сквернялиса Лукас Савицкас, который кроме прочего является депутатом горсовета Вильнюса, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 14 января. Об этом в Сейме заявил глава правящей партии Союз крестьян и зелёных Литвы Рамунас Карбаускис.

Савицкасу 29 лет. Если его кандидатуру утвердит премьер, а затем президент Гитанас Науседа, он займёт место Виргиниюса Синкявичюса, который сложил с себя полномочия, после получения должности еврокомиссара в Еврокомиссии.

В команде Сквернялиса Савицкас также отвечал за вопросы экономики.