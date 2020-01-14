Тегеран, , 18:05 — REGNUM Шаги европейских участников ядерной сделки по её сохранению слабы и пассивны, заявил 14 января официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщили в пресс-службе ведомства.

Комментируя заявление руководства Франции, Германии и Великобритании о запуске механизма урегулирования споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, иранский дипломат заявил:

«Иран, как и раньше, полностью готов к любого рода доброй воле и позитивным усилиям по спасению этого международного соглашения и поддержит любую конструктивную инициативу на этом направлении».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того как Германия, Франция и Великобритания в очередной заявили, что нужно сохранить ядерную сделку и что Иран должен вернуться к соблюдению своих обязательств, иранский МИД ответил: Тегеран больше года назад запустил механизм урегулирования споров в рамках СВПД, а новые заявления европейских участников договора практически не несут никакой пользы.

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