Вильнюс, , 18:04 — REGNUM Литовское государственное агентство по защите окружающей среды обратилось к производители гигиенической бумаги Grigeo, завод которой в Клайпеде обвиняют в умышленном загрязнении Куршского залива, с просьбой перестать маркировать свою продукцию экологическим знаком Ecolabel, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 14 января.

Компания Grigeo, в свою очередь, попросила агентство не лишать их продукцию знака, поскольку в загрязнении окружающей среды обвиняют только одно из восьми предприятий — Grigeo Klaipėda.

Экологический знак ЕС литовское госагентство может и запретить использовать компании, однако такое решение может быть вынесено только после соответствующего расследования, которое только началось. Если право на использование знака Ecolabel у Grigeo будет отозвано, то это станет первым подобным прецедентом в Литве.