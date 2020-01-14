Вильнюс, , 18:03 — REGNUM Парламент Литвы сегодня, 14 января, принял законопроект о гражданской конфискации имущества, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Кроме конфискации у лиц, которые, как доказано в судебном порядке, занимались преступной деятельностью, конфисковать имущество будет позволено у граждан, чьи доходы не соответствуют стоимости их имущества. Установленная разница при этом должна составлять не менее 100 тыс. евро.

Закон, если его подпишет президент Литвы Гитанас Науседа, должен вступить в силу с июля 2020 года, однако он будет применяться к имуществу, приобретённому гражданами почти десять лет назад — с 11 декабря 2010 года.

По утверждению авторов законопроекта, это необходимо для будущей конфискации имущества, которое было переписано на родственников.