Ульяновск, , 18:00 — REGNUM В Ульяновске прошли публичные слушания, посвящённые переходу со смешанной системы выборов в городскую думу на мажоритарную. Соответствующий проект разработан ульяновским парламентом и предусматривает внесение изменений в устав гордумы, сообщается на сайте депутатского корпуса.

В гордуме заявляют, что ульяновцы «поддержали переход муниципалитета на мажоритарную систему формирования местных представительных округов». Это означает, что в случае принятия решения столичный парламент будет формироваться не по смешанной системе, предусматривающий выборы по одномандатным округам и партийным спискам, а исключительно по одномандатным округам. При этом число депутатов останется прежним.

В релизе отмечается, что переход на новую избирательную систему «позволит увеличить уровень ответственности каждого депутата и сделать работу на округах более эффективной». Предполагается, что в состав новых округов войдут территории застраивающихся микрорайонов.

На итоговом голосованием «большинство участников одобрило» проект решения по переходу на мажоритарную систему формирования парламента, говорится в сообщении. Проект будет вынесен на рассмотрение городской думы.

В парламенте отмечают, что одномандатная система формирования местных представительных округов действует в ряде городов Поволжья — в частности, в Кирове, Йошкар-Оле, Жигулёвске (Самарская область), Кузнецке (Пензенская область).

Ранее в местной прессе отмечалось, что проект решения о внесении изменений в устав Ульяновска был инициирован 26 депутатами от «Единой России».

Как сообщало ИА REGNUM, до 2015 года гордума избиралась по мажоритарной системе, затем была введена пропорциональная система: 30 депутатов избираются по одномандатным округам, десять — по партспискам. По итогам выборов 2015 года 38 мандатов в парламенте получили представители «Единой России», по одному — ЛДПР и КПРФ. Очередные выборы в гордуму пройдут в 2020 году.

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