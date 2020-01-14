Москва, , 17:53 — REGNUM Российские власти не рассматривают варианта обмена осужденной за контрабанду наркотиков гражданки Израиля Наамы Иссахар. Об этом 14 января сообщил журналистам замминистра иностранных дел России Евгений Иванов.

Он напомнил, что израильская гражданка была осуждена по уголовному законодательству. При этом он отказался давать комментарии относительно подачи ею жалоб в Европейский суд по правам человека, отметив, что это является правом осуждённой и прерогативой её адвокатов.

Напомним, Наама Иссахар была задержана в апреле 2019 года в московском аэропорту «Шереметьево» после обнаружения в её багаже 9,6 грамма гашиша. Позднее она была приговорена российским судом к 7,5 года колонии общего режима.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании Иссахар. Не исключалось, что она может быть обменяна на задержанного в Израиле по подозрению в хакерской деятельности гражданина России Алексея Буркова, однако в ноябре израильские власти приняли решение о его экстрадиции в США.

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