Тегеран, 14 января 2020, 17:53 — REGNUM Совместное заявление трёх участников ядерной сделки о запуске механизма урегулирования споров ничего не меняет, заявил 14 января официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави, сообщили в пресс-службе ведомства.
Комментируя заявление британского премьер-министра Бориса Джонсона, французского президента Эммануэля Макрона и германского канцлера Ангелы Меркель о запуске механизма урегулирования споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (так называемая ядерная сделка), представитель Ирана пояснил следующее.
Этот механизм Тегеран уже давно (ещё в 2018 г.) запустил. Тогда на фоне выхода Вашингтона из СВПД и последующих попыток давления на Иран иранский министр иностранных дел направил официальное обращение в Совместную комиссию по реализации соглашения.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, вышеуказанные руководители стран — участниц СВПД 13 января заявили, что запускают механизм урегулирования споров в рамках реализации СВПД.
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