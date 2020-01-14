Москва, 14 января 2020, 17:52 — REGNUM Запад не хочет договариваться с Россией, полагает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 14 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова экс-президента Польши Леха Валенсы, который сказал, что Польше стоило пригласить российского президента Владимира Путина на мероприятия в честь 75-летия освобождения узников концлагеря Освенцим.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Лех Валенса в своём недавнем интервью заявил, что Польше стоило пригласить российского президента Владимира Путина на мероприятия в честь 75-летия освобождения узников концлагеря Освенцим. Кроме того, Валенса сказал, что польским властям необходимо также признать, что именно Красная армия освободила узников нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.