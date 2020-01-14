Москва, , 17:52 — REGNUM Запад не хочет договариваться с Россией, полагает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 14 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова экс-президента Польши Леха Валенсы, который сказал, что Польше стоило пригласить российского президента Владимира Путина на мероприятия в честь 75-летия освобождения узников концлагеря Освенцим.

«Есть сугубо польские проблемы. Психологические, психиатрические. Но мы имеем дело с совокупным западным проектом. Проект очень простой — Россия должна быть уничтожена, — сказал Делягин. — Товарищ Валенса повзрослел поздно. Он сказал: «Если вы хотите договариваться с Россией…» Но никто не хочет договариваться с тем, кого он хочет убить. С нами никто договариваться не хочет. У Валенсы есть память о том, что бывает, когда нас пытаются уничтожить. У людей, которые пришли [к власти] сейчас, память как у рыбки гуппи. Я говорю про совокупный Запад».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Лех Валенса в своём недавнем интервью заявил, что Польше стоило пригласить российского президента Владимира Путина на мероприятия в честь 75-летия освобождения узников концлагеря Освенцим. Кроме того, Валенса сказал, что польским властям необходимо также признать, что именно Красная армия освободила узников нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.