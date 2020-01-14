Иерусалим, , 17:36 — REGNUM Прославление Бандеры нельзя считать внутренним делом Украины, заявили 14 января в израильском министерстве иностранных дел, пишет The Times of Israel.

Израильский МИД официально осудил чествование на Украине тех, кто виновен в убийствах евреев во время Холокоста, а также погромов.

«Память о Холокосте и борьба с антисемитизмом, в том числе и с прославлением антисемитов и убийц евреев, не являются «внутренней проблемой» любой страны», — сообщили в израильском внешнеполитическом ведомстве.

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Напомним, после того как Израиль и Польша выразили протест Украине против празднования там 2 января 2020 г. 111-й годовщиной со дня рождения Бандеры, Киев заявил, что Иерусалим и Варшава вмешиваются в его внутренние дела.

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