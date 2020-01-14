Москва, , 17:21 — REGNUM Российскую Федерацию на Всемирном экономическом форуме в Давосе представят вице-премьер России Дмитрий Козак и министр экономического развития Максим Орешкин. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в правительстве.

Напомним, что в прошлом году Россию в Давосе представлял Орешкин и глава министерства энергетики Александр Новак. На форуме в 2019 году также побывали российские бизнесмены — Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Вагит Алекперов, Владимир Евтушенков, Алишер Усманов.

Стоит отметить, что президент России Владимир Путин на форум в Давосе не собирается.