Брюссель, , 17:15 — REGNUM Возобновить подготовку иракских военных кадров намерено НАТО, сообщил 14 января генсек альянса Йенс Столтенберг.

На переговорах с заместителем иракского министра иностранных дел Абдель Керимом Хашемом Абу аль-Госом Столтенберг сказал, что альянс настроен и дальше работать с Багдадом.

Тренировочная миссия НАТО будет продолжена, когда в Ираке будут созданы соответствующие условия. Участие альянса в подготовке иракских военных Столтенберг объяснил тем, что Ирак «имеет ключевое значение для региональной стабильности и евроатлантической безопасности».

Напомним, иракские законодатели приняли резолюцию о выдворении иностранного военного контингента из страны после того, как 3 января 2020 г. американские военные атаковали военные объекты в Багдаде — в рамках преследования военных из Ирана.

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