Москва, , 17:13 — REGNUM В ближайшее время спикер Госдумы Вячеслав Володин может посетить с визитом Иран. Об этом сообщил посол Ирана в России Казем Джалили в ходе встречи с вице-спикером Совфеда Ильясом Умахановым.

«Спикер Госдумы Вячеслав Володин скоро совершит визит в Иран», — сказал Казем Джалили.

В ходе визита предстоит обсудить направления работы двусторонней комиссии по развитию сотрудничества между Россией и Ираном, отметил посол.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в Волгограде состоялось первое заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой РФ и Меджлисом Ирана.