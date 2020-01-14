Екатеринбург, , 17:48 — REGNUM Екатеринбургские чиновники постараются договориться с депутатами гордумы, чтобы регламент ежегодного отчёта мэра города устраивал обе стороны диалога. Об этом сообщает интернет-газета Znak.

Как заявил изданию первый вице-мэр Александр Ковальчик, у мэрии нет больших разногласий с депутатами.

«По тем нюансам, о которых я говорил, я думаю, мы с аппаратом думы договоримся», — выразил уверенность чиновник.

Тем не менее, следует избавить отчёт от ряда статистической информации, считает замглавы.

Как сообщало ИА REGNUM, рабочая группа депутатов отвергла вариант отчёта, предлагаемый мэрией. Парламентарии настояли на более жесткой версии документа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге поддержали ужесточение требований к отчёту мэра