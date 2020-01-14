Бишкек, , 17:09 — REGNUM В рамках перекрестного года Киргизии в России и России в Киргизии власти двух стран намерены организовать и провести около 100 политических, экономических и культурно-гуманитарных мероприятий. Об этом премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев заявил на правительственном заседании сегодня, 14 января.

По словам высокопоставленного чиновника, это окажет положительное влияние на инвестиционную сферу, на туризм, на сферу культуры и на образование.

«Министерству иностранных дел необходимо активно проводить экономическую дипломатию. Защита интересов наших трудовых мигрантов, улучшение условий социальной защиты, пенсионное обеспечение и решение других вопросов, являются приоритетными задачами правительства», — подчеркнул он.