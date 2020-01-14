Нижний Новгород, 14 января 2020, 17:09 — REGNUM Нижегородское отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) организует просмотр и последующее обсуждение Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, которое будет оглашено 15 января. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном отделении организации.
К обсуждению приглашены представители органов исполнительной власти области, политологи, историки, лидеры политических партий, представители вузов и общественных организаций.
Трансляция будет проходить в конференц-зале стадиона «Нижний Новгород».
ИА REGNUM напоминает, президент обратится с Посланием к Федеральному Собранию 15 января, в 12:00 мск.