История вопроса

15 января 2020 года президент РФ Владимир Путин обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием, традиция которого идёт с 1994 года. Первое такое послание было озвучено 24 февраля 1994 года, но ежегодная традиция появилась позднее.