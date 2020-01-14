Берлин, , 17:03 — REGNUM России отправлено официальное приглашение на конференцию по Ливии в Берлине, сообщили 14 января в пресс-службе правительства Германии.

Уточняется, что встреча состоится 19 января 2020 г. В ней примут участие высшие руководители ряда стран, в том числе России, Турции, Китая, Франции, Великобритании, Соединённых Штатов.

Также на встрече будут присутствовать представители Африканского союза, ООН, Европейского союза. Конференция согласована германским федеральным канцлером Ангелой Меркель с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Важно, что на переговорах будут присутствовать ливийские представители: приглашения отправлены главе Правительства национального согласия Фаизу Сарраджу и командующему Ливийской национальной армией Халифе Хафтару.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе межливийских переговоров в Москве 13 января соглашение о перемирии подписал Саррадж, Хафтар же отказался.

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