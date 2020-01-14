Давос, Швейцария, , 17:01 — REGNUM Организаторы всемирного экономического форума в Давосе подтвердили информацию о том, что президент США Дональд Трамп лично возглавит американскую делегацию на данном мероприятии. Форум пройдет с 21 по 24 января.

Вместе с Трампом на форум приедут его дочь Иванка и зять Джаред Кушнер. Также в составе американской делегации будет министр финансов Стивен Мнучин и министр торговли Уилбур Росс.

Напомним, что Всемирный экономический форум в Давосе — это ежегодная встреча политических и деловых элит со всего мира. Также на форум приглашают представителей общественных организаций, видных ученых, деятелей культуры.