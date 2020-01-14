Душанбе, , 16:57 — REGNUM Киргизская сторона совершенно не соблюдает нормы подписанного ранее протокола о конфиденциальности информации о происходящих на таджикско-киргизской границе событиях. Об этом сегодня, 14 января, сообщает таджикистанское информагентство «Азия-Плюс» со ссылкой на слова собственного источника «близкого к переговорному процессу», пожелавшего остаться анонимным.

Источник отметил, что подписание протокола было продиктовано стремлением избежать эскалации напряжённости на спорных участках границы двух стран. Документ предписывает предоставлять СМИ только ту информацию, которая была согласована обеими сторонами.

«Бишкек всегда игнорировал нормы вышеназванного протокола и тем самым распространял однобокую, а порой искажённую информацию о происходящих на границе событиях», — говорит источник издания.

Напомним, что сегодня, 14 января, в Исфаре (Таджикистан) проходит встреча правительственных делегаций Таджикистана и Киргизии, посвящённая делимитации и демаркации госграницы. В том числе запланировано обсуждение вопроса соблюдения протокола о порядке распространения информации.

Встреча проходит на фоне недавнего очередного конфликта на границе 9−10 января, когда ситуация дошла до обстрела автомобиля.

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