Дублин, , 16:47 — REGNUM Досрочные парламентские выборы в Ирландии состоятся 8 февраля 2020 г., передаёт 14 января RTI.

Уточняется, что ирландский премьер-министр Лео Варадкар собирается получить официальное одобрение президента Майкла Хиггинса на роспуск парламента и на начало предвыборной кампании.

Напомним, 12 января Варадкар заявил, что в стране пройдут досрочные выборы в парламент. Это связано с тем, что Лондону удалось достичь сделки по Brexit, в которой важным вопросом является ситуация с Ирландией.

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