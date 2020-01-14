Вильнюс, , 16:47 — REGNUM Сейм Литвы сегодня, 14 января, не смог преодолеть вето президента и оставить ранее принятый законопроект, который снижает избирательный барьер на парламентских выборах до 3%, вместо 5% действующих сегодня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Для преодоления вето президента не хватило одного голоса. Для отклонения вето президента Гитанаса Науседы необходим был минимум 71 голос депутатов литовского парламента, однако «за» такое решение проголосовало лишь 70 народных избранников.

10 декабря 2019 года парламент принял решение о снижении выборной планки для партий с 5%, как это было всё время новейшей истории Литвы, до 3%.

19 декабря Науседа отклонил закон, воспользовавшись своим правом вето.

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