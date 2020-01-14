Приштина, , 16:44 — REGNUM Двое граждан России задержаны властями Косово по обвинению в «незаконном пересечении» административной границы с Сербией. Об этом сообщил 14 января пресс-секретарь косовской полиции Баки Келяни.

По данным властей края, накануне Игорь К. и Марина К. попытались въехать в Косово на автомобиле с черногорскими номерами через КПП «Ярине», но не были пропущены на основании отсутствия визы.

Позднее, как заявляется, эти же российские граждане были замечены в посёлке Шарпель неподалеку от Лепосавича на территории Косово и задержаны полицейским патрулём.

Согласно сообщению полиции, граждане России были помещены под стражу на 24 часа до заседания суда, который рассмотрит вопрос о назначении им штрафа и выдворении их с территории края.

Установлено также, что автомобиль, на котором въехали российские туристы, принадлежал фирме по аренде транспортных средств, зарегистрированной в черногорской Будве. По решению косовских властей автомобиль арестован.