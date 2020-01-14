Киев, , 16:42 — REGNUM Похоже, миллионы украинцев так и не поняли до конца, какая беда пришла в страну под «ширмой» молодых «зеленых» политиков, заявил сегодня, 14 января, украинский политолог Дмитрий Корнейчук, комментируя приближающееся голосование в Раде по проекту земельной реформы.

По его оценке, Украина сейчас, по воле исключительно президента Зеленского и стоящих за ним «кукловодов», находится на грани потери национального суверенитета. Это непременно последует, подчеркнул эксперт, если власть сможет протащить через парламент «дерибан» украинской земли в угоду международным корпорациям и крупным аграрным монополиям.

Корнейчук перечисляет основные риски: украинскую землю скупят иностранные банки; сам факт продажи в одни руки 10 тыс. га земли, как планируется сейчас — это не рынок земли, а ее дерибан под крупных игроков, и по сути уничтожение мелкого и среднего фермерства; закон о продаже землю снимает запрет на распродажу лесов, водоемов, исторических памятников, а также дает возможность просто убирать черноземы и добывать ископаемые под видом сельхозобработки; крупные корпорации используют украинскую землю исключительно как возможность выращивать дешевое сырье для поставок за границу.

Эксперты подчеркивает, что украинцы в большинстве своем сейчас слишком заняты своими повседневными заботами, выживанием, поэтому им тяжело организовать масштабные акции протеста.

«И именно на это рассчитывают у Зеленского, нарушая все законы и проталкивая продажу украинской земли. Уверены, что украинцы настолько апатичные, безвольные и интеллектуально неразвитые, что подумают: нас это не касается, это где-то там далеко. Но мы должны понимать: продажа земли коснется в итоге каждого. Независимо от того, есть ли у украинца земельные паи или нет», — резюмировал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня несколько сотен протестующих против открытия рынка земли на Украине заблокировали движение в центре Киева. Акция проходит без столкновений. Верховная рада готовится принимать законопроект о продаже земли во втором чтении, но конкретная дата голосования в настоящий момент еще не назначена.