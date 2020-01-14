Каунас, Литва, , 16:37 — REGNUM Представители литовской госбезопасности встретились с главой профсоюза «1 мая» Юргисом Валюкявичюсом, который в Каунасе отстаивает права оставшихся без зарплат турецких рабочих, которые строили во втором по величине городе Литвы стадион, пишет сегодня, 14 января, прибалтийское агентство BNS.

Валюкявичюс подтвердил агентству, что с ним связался представитель ДГБ, а на встрече предупредил его о внимании к протестам турецких рабочих со стороны российских СМИ.

«Они связались для того, чтобы предупредить, что про эту тему пишут российские СМИ. Мы об этом ничего не знали. Просто предупредили и сообщили, что пишут и что кто-то может попытаться связаться. Больше ничего», — сказал профсоюзный лидер. По его словам, встреча продлилась около получаса. ДГБ эту информацию BNS никак не прокомментировало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, турецкая компания Kayi Construction, которая занимается строительством стадиона имени Стяпонаса Дарюса и Стасиса Гиренаса в Каунасе, на полгода задерживает зарплату своим рабочим. Протесты и забастовки рабочих начались с 27 декабря 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В литовском Каунасе забастовка парализовала строительство стадиона