Каир, , 16:35 — REGNUM Отказ главы ЛНА Халифы Хафтара подписать соглашение о перемирии в Ливии не повод прекращать урегулирование ситуации в этой стране, сообщил 14 января журналистам итальянский премьер-министр Джузеппе Конте.

По итогам переговоров с египетским президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси глава итальянского правительства заявил, что хоть командующий Ливийской национальной армией Хафтар и не подписал соглашение о перемирии, отвлекать от урегулирования и обеспечения режима прекращения огня это не должно.

По словам Конте, он рассчитывает на берлинскую встречу по Ливии, которая состоится 19 января.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, турецкая сторона после того, как Хафтар отказался подписать соглашение о перемирии, заявила, что предстоящая конференция по Ливии в Берлине теряет смысл.

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