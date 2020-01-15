Екатеринбург, , 05:29 — REGNUM Екатеринбургские депутаты отвергли мягкий вариант норм, предлагаемых к ежегодному отчёту мэра. Об этом сообщает интернет-газета Znak.

Первый вице-мэр Александр Ковальчик представил рабочей группе депутатов «чиновничью» редакцию документа с нормами и требованиями к отчёту. В частности, в мэрии предложили исключить большинство предложенных депутатами вопросов из отчёта главы, а также убрать привязку к конкретным датам.

Парламентарии раскритиковали вариант администрации. Рабочая группа приняла свою версию документа, которая теперь будет передана комиссии гордумы по местному самоуправлению.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому не одобрили отчёт за 2018 год. Для утверждения процедуры не хватило одного голоса. Впрочем, это не привело ни к каким последствиям для главы города.