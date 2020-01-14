Тбилиси, , 16:29 — REGNUM В Тбилиси выражают крайнее беспокойство в связи с новыми заграждениями, возведенными югоосетинской стороной у села Чорчана Хашурского района Грузии.

Как заявляют в Службе госбезопасности Грузии, это событие они рассматривают как продолжение того процесса «незаконной бордеризации», который осуществляется по всему периметру «линии оккупации» с 2011 года.

Грузинская сторона намерена остро поставить вопрос о незаконных действиях «оккупационных сил» на ближайшем заседании в рамках Механизма предупреждения инцидентов и реагирования на них, а также в ходе очередного раунда Женевских консультаций.

По информации СГБ, о случившемся у грузинского села Чорчана уже поставлены в известность международные партнеры и ведутся консультации относительно дальнейших действий со стороны грузинских властей.

Несколько месяцев назад грузинская сторона установила у села Чорчана новый полицейский блок-пост, что вызвало протест у цхинвальских властей, потребовавших его демонтажа. Официальный Тбилиси ответил на это требование категорическим отказом и заявил, что этот пост открыт и функционирует с единственной целью — обеспечения безопасности местного населения.

Процессы, которые в Грузии считают «незаконной бордеризацией», цхинвальская сторона называет работами по «обозначению границы» и объясняет собственными целями по обеспечению безопасности.