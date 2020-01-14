Киев, , 16:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пока не планирует делать кадровые изменения в правительстве страны, которое возглавляет Алексей Гончарук.

Об этом пишет 14 января издание «Украинская правда», ссылаясь на источники в «Слуге народа».

По информации источников, накануне, 13 января, в офисе президента Украины состоялось большое аппаратное совещание с участием всего руководства офиса, Кабинета министров и Верховной рады.

Фактически происходил отчет премьер-министра Гончарука и его правительства перед президентом. В частности, Гончарук озвучил, что Кабмин выполнил около 80% заданий, которые им поставили в офисе президента.

В то же время, подчеркивают источники, на совещании не обсуждали возможную ротацию в Кабмине.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре президент Владимир Зеленский заявил, что дает министрам правительства Гончарука время до конца года, чтобы показать результат. После этого глава Украины не поднимал вопрос ротации в Кабмине.

Сейчас у правительства Украины в целом есть иммунитет от отставки, который дается на год после принятия программы действий. Но отдельные министры все равно могут быть уволены.