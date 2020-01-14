Каир, , 16:21 — REGNUM Дополнительный контингент может быть отправлен в Ливию из Италии, сообщил 14 января журналистам итальянский премьер-министр Джузеппе Конте.

По итогам переговоров с египетским президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси итальянский премьер-министр сказал, что «наращивание присутствия» в Ливии возможно «в контексте решений ООН».

Однако, по словам Конте, вопрос требует обсуждения со странами-партнёрами, в частности — на берлинской конференции по Ливии, которая состоится 19 января.

Напомним, в Ливии присутствуют международные силы, в том числе итальянские — в городе Мисурате. Рим активно участвует в международных переговорах по Ливии. В частности, 13 января состоялись итальянско-турецкие переговоры.

Читайте ранее в этом сюжете: Миссия ООН в Ливии предложила перенести из Триполи ПНС