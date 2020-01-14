Тбилиси, , 16:15 — REGNUM Некоторые аналитики в Тбилиси считают, что отставка Рауля Хаджимбы и выборы нового президента Абхазии устраивают Москву и что процессы в Сухуми развиваются по разработанному в России сценарию. Об этом пишет грузинское издание «Резонанси», которое вместе с грузинским экс-госминистром по вопросам примирения и гражданского равноправия Паатой Закареишвили пытается выяснить, что именно не смогла простить Москва Хаджимбе.

По мнению Закареишвили, в России считаются с интересами абхазского общества, чего в Грузии не видят.

«Мы не можем себе представить, что в абхазском обществе существуют интересы и различные политические центры, с которыми, в отличие от нас, считаются в России. Мы этого не видим, а Россия видит. Чтобы в Абхазии была стабильность и не нарушались интересы России, она обязана считаться с интересами и взглядами различных политических сил, балансировать и удовлетворять общество. И не имеет значения, приемлемы эти взгляды или нет. Поэтому Москва лучше знает, что происходит в Абхазии, чем Тбилиси», — заявил Закареишвили и добавил, что этот момент вызывает его беспокойство.

Он не согласен с мнением о том, что Россия контролирует в Абхазии все, и поясняет, что Россия «с чем-то считается и таким образом контролирует», а Грузия, в отличие от России, ни с чем не считается.

«Мы считаемся только с Россией, и в этом проблема грузинской политики», — заявил Паата Закареишвили.

Среди причин, по которым Хаджимба оказался в немилости у России, бывший госминистр назвал его отношение к населению Гальского района, с которым, по оценке Закареишвили, бывший президент обращался бесчеловечно.

Как известно, в результате протеста со стороны абхазской оппозиции, которая была не согласна с результатами президентских выборов, и последовавших за этим протестом действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил об отставке. По информации ЦИК Абхазии, повторные выборы президента пройдут 22 марта.