Москва, , 16:08 — REGNUM Российско-иранские отношения успешно развиваются, заявил 14 января посол Ирана в России Казем Джалали.

На встрече с вице-спикером Совфеда Ильясом Умахановым иранский дипломат отметил, что «очень хорошее развитие» отношений между Москвой и Тегераном наблюдается в политике, обороне и безопасности, культуре.

Что касается торгово-экономических отношений, то их нужно улучшать:

«Объём товарооборота не соответствует нашим отношениям в других сферах, в частности в области политики».

Напомним, в конце декабря иранский министр иностранных дел заявил, что в обеспечении мира в Персидском заливе важную роль играют совместные усилия Москвы и Тегерана.

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