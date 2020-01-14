Москва, 14 января 2020, 16:08 — REGNUM Российско-иранские отношения успешно развиваются, заявил 14 января посол Ирана в России Казем Джалали.
На встрече с вице-спикером Совфеда Ильясом Умахановым иранский дипломат отметил, что «очень хорошее развитие» отношений между Москвой и Тегераном наблюдается в политике, обороне и безопасности, культуре.
Что касается торгово-экономических отношений, то их нужно улучшать:
Напомним, в конце декабря иранский министр иностранных дел заявил, что в обеспечении мира в Персидском заливе важную роль играют совместные усилия Москвы и Тегерана.
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