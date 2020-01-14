Екатеринбург, , 16:11 — REGNUM Глава генерального совета «Единой России» Андрей Турчак возьмёт на личный контроль вопрос с переездом екатеринбургской думы в ЦУМ. Об этом заявил депутат гордумы Алексей Вихарев, сообщает Justmedia.

Вихарев лично обратился с письмом к Турчаку. По мнению парламентария, переход в ЦУМ может дискредитировать как гордуму, так и «Единую Россию», поэтому нужно отговорить коллег-депутатов от этой идеи.

«Прошу вас как старшего товарища по партии повлиять на руководство городской думы Екатеринбурга, а также на трех депутатов-«единороссов»», — написал депутат в письме.

В ответ избраннику позвонил помощник Турчака и заявил, что тот взял ситуацию под личный контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее скандальный депутат гордумы Александр Колесников призвал не переезжать в ЦУМ. Парламентарий даже собрал несколько подписей своих коллег против переезда.

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