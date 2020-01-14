Эр-Рияд, , 15:54 — REGNUM Совет министров Саудовской Аравии под председательством короля Салмана бин Абдулазиза аль Сауда подтвердил осуждение Ирана за нарушение суверенитета Ирака, об этом 14 января сообщает Al Arabia.

Причиной такого решения стал тот факт, что военные Ирана нанесли ракетные удары по американским базам в Ираке 8 января в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.

Высокопоставленный иранский генерал был убит ракетой с американского беспилотника также на территории Ирака — в аэропорту Багдада. Тем не менее Эр-Рияд не выступил с осуждением действий США.

Примечательно, что реакция Багдада была иной — в ответ на убийство Сулеймани парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск с территории страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Британский посол в Иране оказался под угрозой высылки