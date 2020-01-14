Вена, , 15:46 — REGNUM Запуск Германией, Францией и Великобританией механизма по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе не должно усложнить ситуацию вокруг Ирана, такую надежду выразил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он напомнил, что сегодня «евротройка» запустила Механизм урегулирования споров, как указано в пункте 36 СВПД, заявив, что сделали это «из лучших побуждений», чтобы сохранить сделку.

«Будем надеяться, что этот шаг не усугубит ситуацию еще больше», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы МИД ФРГ, Франции и Британии объявили о запуске механизма урегулирования споров в рамках реализации СВПД по иранской ядерной программе.

Напомним, 5 января правительство Ирана объявило, что страна больше не будет соблюдать какие-либо ограничения, установленные в 2015 году в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), о количестве центрифуг для обогащения урана. В Тегеране назвали этот шаг «последним».

При этом официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил о том, что Иран не отказывается от переговоров с США в формате Совместного всеобъемлющего плана действий («5+1»).