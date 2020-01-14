Берлин, 14 января 2020, 15:52 — REGNUM Германская сторона призывает Иран к конструктивному сотрудничеству по урегулирования споров в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Соответствующее заявление министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса опубликовано 14 января.
Маас подчеркнул, что Берлин более не мог оставлять без ответа дальнейшие нарушения Тегераном условий ядерной сделки. Решение о запуске предусмотренного соглашением механизма урегулирования споров принято после консультаций с французской и британской сторонами.
Цель партнёров — сохранить сделку и найти дипломатическое решение, оставаясь в соглашении. Берлин обращается с призывом к Тегерану о конструктивном участии в переговорах, добавил министр.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министры иностранных дел Германии, Британии и Франции объявили о запуске механизма урегулирования споров в рамках реализации иранской ядерной сделки. Односторонний выход из соглашения США в 2018 году поставил судьбу договора под вопрос.
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