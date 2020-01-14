Москва, , 15:39 — REGNUM Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин ждет от послания президента РФ Федеральному собранию левого социального разворота, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.

«В целом же, предваряя завтрашнее послание президента, хочу сказать, страна устала работать на олигархию бесплатно. И никаких иллюзий в отношении правительства никто в стране, включая, кстати, и, я подозреваю, всех присутствующих в этом зале, давно уже не испытывает», — сказал Шеин в ходе пленарного заседания.

Он настаивает на тотальной смене курса.

«Нам нужен тотальный, левый социальный разворот… социум общества. Социум общества и социализм — это однокоренные понятия. И экономика огромной страны, богатая экономика, экономика с талантливыми людьми, с квалифицированными людьми, с богатейшими природными ресурсами, конечно, должна работать именно на народ», — отметил он.