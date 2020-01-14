Париж, , 15:37 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон решительно осудил 13 января «недостойные» речи, разжигающие антифранцузскую критику в регионе Сахель, сообщает Le Figaro.

Глава государства отметил, что «французская армия была в регионе Сахель для безопасности и стабильности, а не для других интересов».

Издание отмечает, что некоторые жители региона выступили против присутствия бывшей колониальной державы в регионе Сахель, поднимая вопрос о национальном суверенитете. В Мали, Буркина-Фасо и Нигере антифранцузские демонстрации усилились в последние месяцы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что власти намерены отправить в Африку дополнительно 220 военнослужащих.

Читайте ранее в этом сюжете: Франция отправит дополнительные войска в Африку