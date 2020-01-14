Бишкек, , 15:34 — REGNUM Партия «Улуу Кыргызстан» («Великая Киргизия») и общественное объединение «Кыргыз Эл» («Киргизский народ») собрали 25 тысяч подписей граждан Киргизии в поддержку проекта закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию», передает «Kaktus.media».

Предложенный документ предусматривает внедрение системы обязательной возрастной маркировки интернет-контента, а также введение госконтроля за информацией, которая может нанести вред здоровью или развитию детей.

Между тем ряд киргизских активистов утверждают, что принятие этого закона может негативно повлиять на доступ к информации и привести к серьезным нарушениям права на свободу слова и СМИ.

«Представляется неясным, какая продукция будет относиться к информации, отрицающей семейные ценности и формирующей неуважение к родителям. Следует учесть, что гражданами Киргизии являются представители различных национальностей, семейные ценности которых могут значительно отличаться», — пояснили юристы правовой клиники «Адилет».