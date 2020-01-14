Великий Новгород, , 15:32 — REGNUM Избирательная комиссия Новгородской области назначила дополнительные выборы депутата Новгородской областной думы по одномандатному избирательному округу № 9 на 12 апреля 2020 года. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщается на сайте облизбиркома.

Округ №9 включает в себя часть территории Торговой стороны Великого Новгорода.

Вакантное место депутата регионального парламента по этому округу образовалось в связи со сложением полномочий депутата Сергея Вяткина («Единая Россия»), осуждённого в 2019 году по уголовному делу о растрате.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Новгородская областная дума нынешнего, шестого созыва была избрана в сентябре 2016 года на пятилетний срок. Таким образом, новому депутату предстоит представлять интересы жителей 9-го избирательного округа чуть более года.

Читайте ранее в этом сюжете: Осуждённого за хищения новгородского депутата лишили полномочий