Москва, 14 января 2020, 15:32 — REGNUM На военное присутствие США по всему миру тратится очень много денег, и глава Белого дома Дональд Трамп хочет покончить с этим. Об этом 14 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников, комментируя обострение отношений между США и Ираном.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты надеются на возвращение взаимного уважения в отношениях с Ираном.
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