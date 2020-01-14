Москва, , 15:32 — REGNUM На военное присутствие США по всему миру тратится очень много денег, и глава Белого дома Дональд Трамп хочет покончить с этим. Об этом 14 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников, комментируя обострение отношений между США и Ираном.

«Америка и Трамп решают свои внутренние проблемы, — сказал Сотников. — Это не проблемы мира. Трамп обошёл тот факт, что ему надо переизбраться на второй срок. А если Трамп будет переизбран, то он постарается сделать так, чтобы Америка сократила своё присутствие во многих регионах, потому что на это тратится очень много денег».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты надеются на возвращение взаимного уважения в отношениях с Ираном.

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