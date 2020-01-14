Москва, , 15:29 — REGNUM Уже в скором времени будет запущен официальный интернет-портал председательства России в БРИКС в 2020 году. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга для представителей аккредитованного в Москве дипломатического корпуса сообщил заместитель главы МИД РФ, шерпа в БРИКС Сергей Рябков.

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«В ближайшее время будет запущен официальный интернет-портал председательства России в БРИКС по адресу: www. brics-russia2020.ru», — говорится в сообщении, опубликованном 14 января на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Также в ходе брифинга были представлены ключевые приоритеты российского председательства в объединении по трём направлениям стратегического партнерства БРИКС — политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные контакты.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий, одиннадцатый саммит с участием Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР (БРИКС) состоялся в ноябре 2019 года. В течение двух дней лидеры стран обсуждали вопросы экономического, финансового и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также актуальные международные темы. В 2020 году председательство в БРИКС перешло от Бразилии к России.

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