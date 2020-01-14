Лубумбаши, Конго, , 15:22 — REGNUM Главное консульство Бельгии в ДР Конго, расположенное в городе Лубумбаши, было снова открыто в понедельник, 13 января. Об этом передает RFI Kiswahili.

По информации журналистов радиостанции, это стало знаком улучшения взаимоотношений между Киншасой и Брюсселем, что стало возможным после прихода к власти в январе 2019 года президента Феликса Чисекеди.

Как отмечают репортёры, консульство в Лубумбаши традиционно имело большое влияние во всем регионе Катанга в ДР Конго.

По словам журналистов, возобновление взаимоотношений стало возможным после визита Чисекеди в Брюссель, где стороны договорились об открытии консульства Бельгии в Лубумбаши и консульства ДР Конго в Анвере.

Как передает RFI, отношения между ДР Конго и Бельгией начали ухудшаться ещё со времени нахождения у власти экс-президента ДР Конго Жозефа Кабилы.