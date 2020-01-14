Москва, , 15:18 — REGNUM Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект о праве выбора возраста выхода на пенсию, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.

Пенсионная реформа Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Законопроект, внесенный в Госдуму депутатами «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым, предполагает варианты при определении возраста выхода на пенсию. Так, согласно инициативе, право на страховую пенсию возникает по заявлению гражданина, для мужчин — в возрасте от 60 до 65 лет, для женщин — от 55 до 60 лет. При отсутствии волеизъявления пенсионный возраст остается на «дореформенном» уровне: 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Профильный комитет Госдумы по труду выступил против законопроекта. Действующее в настоящее время пенсионное законодательство «уже предусматривает заявительный порядок обращения за назначением страховой пенсии, что наделяет граждан свободой действий по реализации либо отказу от реализации своих пенсионных прав». Большинство депутатов согласилось с позицией комитета, законопроект отклонен.

В России повышен пенсионный возраст, реформа получила негативную оценку жителей страны.

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