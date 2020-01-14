Москва, , 15:22 — REGNUM Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, выступая на торжественном собрании по случаю Дня работника прокуратуры, попросила Генпрокуратуру продолжить работу по наведению порядка в лесной отрасли.

«(Необходимо) оставить это направление в числе приоритетов работы прокуратуры и продолжить системную работу до наведения полного порядка», — сказала она.

Матвиенко также отметила большую работу, которую в 2019 году провела прокуратура по контролю за соблюдением законности в области сохранения и использования лесов.

Как сообщало ИА REGNUM, на торжественном собрании генпрокурор РФ Юрий Чайка подчеркнул, что заслуги прокурорских работников достойно оценены и признаны на самом высоком государственном уровне.

Так, за особые отличия в службе к профессиональному празднику государственных наград удостоены 34 прокурора, 17 работникам прокуратуры присвоены высшие классные чины и воинские звания.

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