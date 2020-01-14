Рим, , 15:15 — REGNUM Налоговые взносы избирателей Демократической партии Италии принесли ей в 2019 году около 8,4 млн евро, передает Affari Italiani во вторник, 14 января.

Итальянское законодательство позволяет налогоплательщикам указывать, в чью именно пользу они хотят перечислить предусмотренные данным налогом 0,2% своего дохода.

Избиратели «Лиги» Маттео Сальвини «собрали» для своей партии около 3,1 млн евро, хотя рейтинг партии, по данным социологов, почти вдвое выше, чем у либералов (32% против 17%).