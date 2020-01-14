Москва, , 15:14 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов настаивает на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным по развитию партийной системы страны, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.

Геннадий Зюганов Duma.gov.ru

По мнению Зюганова, вопросы по партийному строительству есть и у лидера ЛДПР Владимира Жириновского, лидера «Справедливой России» Сергея Миронова и лидера фракции «Единая Россия» Сергея Неверова.

«Я настаиваю на том, Жириновский поддержит активно, Миронов и Неверов, давайте встретимся с президентом, обсудим эту систему», — сказал Зюганов в ходе пленарного заседания.

Он недоволен последними решениями в сфере выборов и избирательной системе.

«Сидят новые люди, которые решили угробить и без того шаткую стабильность, понарезали уже 10 партий, одна хуже другой, только для того, чтобы закомпостировать мозги. И будет электронное голосование, электронное голосование это путь прямой к улице, потому что мы попытались даже в Москве проверить, как идет это электронное голосование, избили того, кто пытался это проверить», — возмущен коммунист.