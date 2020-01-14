Москва, , 15:20 — REGNUM Маршал Халифа Хафтар попросил двое суток, чтобы обсудить с союзниками Ливийской национальной армии (ЛНА) документ о перемирии, составленный в Москве. Об этом сообщили журналистам 14 января в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве пояснили, что ливийский маршал положительно оценил итоговое заявление о прекращении огня, однако перед подписанием взял двое суток, чтобы обсудить его с лидерами поддерживающих его армию племён. Подписи под соглашением поставили глава правительства национального согласия Фаиз Саррадж и председатель Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри.

Отмечено также, что работа по ливийскому урегулированию после переговоров в Москве будет продолжена. Она требует кропотливого подхода из-за большого объёма внутриливийских проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, межливийские переговоры прошли в Москве 13 января.

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