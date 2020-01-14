Триполи, , 15:11 — REGNUM Ливийская национальная армия (ЛНА), которую возглавляет фельдмаршал Халифа Хафтар, готовится к очередному наступлению на Триполи. Об этом со ссылкой на источники в Правительстве национального согласия Фаиза Сарраджа Ливии 14 января сообщило агентство Anadolu.

«Армия Хафтара стягивает силы на юг Триполи, чтобы начать очередное наступление», — говорится в сообщении издания в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 14 января на юге Триполи возобновились вооруженные столкновения. Это произошло на фоне отъезда из Москвы командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара без подписания соглашения о прекращении огня.

Напомним, по итогам переговоров в Москве, которые состоялись 13 января, глава базирующегося в Триполи Правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж подписал соглашение, направленное на урегулирование конфликта в стране. Его главный оппонент, командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар уехал из российской столицы, не подписав документ.