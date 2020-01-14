Лондон, , 15:29 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал подданных королевства пожертвовать средства на то, чтобы колокол на Биг-Бене мог звоном отметить выход страны из Евросоюза, об этом 14 января сообщает Reuters.

Указанная процедура слишком дорогостоящая, для ее реализации требуется порядка £500 тыс. Палата общин Великобритании отвергла выделение средств на звон колокола по случаю Brexit.

В настоящее время колокол можно услышать по случаю знаменательных событий, например по случаю Нового года. Ранее он звучал чаще, но с 2017 года в часовне Вестминстерской башни проходят ремонтные работы, что является причиной регулярного звона колокола — для этого теперь требуется специальная, дорогостоящая процедура.

В связи с этим глава британского правительства предложил жителям страны собрать деньги самостоятельно.

Как передавало ИА REGNUM, Соединенное Королевство может покинуть Евросоюз 31 января 2020 года, соответствующий закон был одобрен парламентом страны.

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