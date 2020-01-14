Тегеран, , 14:59 — REGNUM Небо над Ираном является совершенно безопасным для полётов. Об этом заявил главнокомандующий вооруженными силами республики Абдулрахима Мусави, передаёт 14 января агентство IRNA.

«Иранское небо сегодня безопаснее для всех полетов, чем когда либо», — подчеркнул он.

Военное руководство, указал Мусави, отметило важность координации Корпуса стражей исламской революции с другими подразделениями для обеспечения точного функционирования системы ПВО.

Он выразил надежду, что человеческая ошибка, ставшая причиной гибели пассажирского авиалайнера, не подорвёт выдающиеся достижения КСИР. Мусави выразил соболезнования близким погибших в авиакатастрофе, напомнив о вине США за кризис в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Ирана сообщили об аресте лиц, подозреваемых в ошибочной атаке на украинский лайнер Boeing 737.

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